Мэр Одессы обратился к делегатам съезда правящей в Греции партии

Мэр Одессы Геннадий Труханов выступил с видеообращением к делегатам съезда правящей партии Греции «Новая демократия».

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» городского совета.

Отмечается, что возглавил съезд лидер партии и премьер-министр Греции г-н Кириакос Мицотакис. Среди приглашённых — лидеры правящих партий Европы и руководство Европейского Союза.

Геннадий Труханов поблагодарил руководство Греции и представителей греческой диаспоры за всестороннюю поддержку Одессы и лоббирование интересов нашего города в вопросе включения исторического центра Одессы в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Греция и Одесса исторически неразрывно связаны. Мы чтим эту историю, пример тому — музей «Филики Этерия» в Одессе, где началась греческая революция. Мы действительно ценим то, что вы защищаете наше общее наследие. И я буду искренне рад видеть всех присутствующих в нашем городе после победы Украины над оккупантами», — сказал мэр Одессы.

Кстати. Охранные гарантии ЮНЕСКО позволят защитить уникальную архитектуру Одессы.

Как сообщала Одесса News, в мае в ходе онлайн-встречи с мэром японского города-побратима Йокогамы Геннадий Труханов обратился с просьбой поддержать Одессу в вопросе принятия нашего города в основной Cписок Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Видео: «Одесса»

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