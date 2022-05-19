Трамвай №3 в Одессе изменил маршрут

Трамвайный маршрут №3 с 18 мая работает по маршруту Люстдорфская дорога — ул. Пастера.
Об этом сообщили в КП «Одесгорэлектротранс».
График работы – с 05:30 до 21:00.
Комендантский час в Одессе и Одесской области действует ЕЖЕДНЕВНО с 22:00 до 05:00.
Как сообщала Одесса News, работа трамвайного маршрута №13, длительно не работавшего из-за ликвидации последствий ракетного обстрела Одессы, возобновлена в полном объёме.
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