Трамвай №3 в Одессе изменил маршрут

Трамвайный маршрут №3 с 18 мая работает по маршруту Люстдорфская дорога — ул. Пастера.

Об этом сообщили в КП «Одесгорэлектротранс».

График работы – с 05:30 до 21:00.

Комендантский час в Одессе и Одесской области действует ЕЖЕДНЕВНО с 22:00 до 05:00.

Как сообщала Одесса News, работа трамвайного маршрута №13, длительно не работавшего из-за ликвидации последствий ракетного обстрела Одессы, возобновлена в полном объёме.

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