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Трамвай №13 в Одессе возобновил свою работу, прерванную ракетным обстрелом

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Работа трамвайного маршрута № 13, длительно не работавшего из-за ликвидации последствий ракетного обстрела Одессы, возобновлена в полном объёме.

Об этом сообщается на официальном сай «Одесса» горсовета.

Отмечается, что подвижной состав КП «Одесгорэлектротранс» продолжает работу в условиях военного положения.

17 мая на всех маршрутах работают 59 трамваев и 53 троллейбуса.

График их работы – с 05:30 до 21:00. 

Комендантский час в Одессе и Одесской области действует ЕЖЕДНЕВНО с 22:00 до 05:00. 

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