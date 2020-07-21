В Одессе на Пушкинской вводится 4-хполосное движение

На участке дороги по ул. Пушкинской от ул. Пантелеймоновской до ул. В. Арнаутской вводится четырёхполосное движение.

Как сообщает официальный сайт города, в настоящее время КУ «СМЭП» выполнены работы по нанесению дорожной разметки и установке дорожных знаков 3.34 «Остановка запрещена» с обеих сторон указанного участка ул. Пушкинской.

Начало действия дорожных знаков – с 4 августа 2020 года.

Отмечается, что ещё в январе-феврале 2020 года специалистами департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета проведен мониторинг транспортных потоков по ул. Пушкинской. По результатам мониторинга установлено, что на ул. Пушкинскую со стороны Привокзальной площади с 08:00 до 09:00 заезжает около 2 050 автомобилей, 28 единиц троллейбусов и 90 автобусов.

Кроме того, на 2-х кварталах от ул. Пантелеймоновской до ул. Б. Арнаутской паркуется от 35 до 50 автомобилей.

С целью увеличения пропускной способности ул. Пушкинской целесообразно было организовать 4 полосы для движения транспорта на участке от ул. Пантелеймоновской до ул. В. Арнаутской.