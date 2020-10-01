В Украине с 1 октября водители автомобилей должны ездить с включёнными фарами

В Украине с 1 октября по 1 мая участники дорожного движения на загородных дорогах должны ездить с включёнными фарами.

Об этом напоминает Нацполиция в Facebook.

«Подошёл к концу сентябрь и дождём он прямо-таки намекает: на пороге октябрь. Все водители знают важное правило: уже с 1 октября по 1 мая на дорогах за пределами населённых пунктов должны быть включены дневные ходовые огни или ближний свет фар», — говорится в сообщении.

Это требование правил дорожного движения является обязательным к исполнению в любое время суток.

Как сообщала Одесса News, в июле 2020 года в Измаильском районе Одесской области в результате ДТП погибли 6 человек и 3 — госпитализированы.