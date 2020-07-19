За один день в Одесской области в ДТП погибло людей в 2 раза больше, чем от COVID

18 июля в Измаильском районе Одесской области в результате ДТП погибли 6 человек и 3 — госпитализированы.

Как сообщается на сайте Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, информация о ДТП пришла к спасателям в 7.46 утра. В ней говорилось, что на автодороге Одесса-Рени, вблизи с. Сафьяны Измаильского района столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего погибли 6 человек и 3 госпитализированы, из них 1 ребёнок 2018 г.р.

К деблокации погибших в аварии было привлечено 6 человек личного состава ГСЧС. Спасатели с использованием специального оборудования изъяли погибших и смыли остатки топлива с проезжей части автодороги.

Как установлено полицией, в автомобиле «ВАЗ» ехали четверо 23-летних мужчин. Они — бывшие одноклассники, жители Ренийского района. Ребята возвращались с отдыха и все погибли. Во встречном направлении, в село Приморское Килийского района, на автомобиле «Mitsubishi Outlander» ехали пятеро членов семьи из Измаила. 63-летний водитель и его 60-летняя жена, которая сидела на переднем сиденье, погибли на месте, ещё трое — в больнице.

Предварительно установлено, что столкновение транспортных средств произошло, когда автомобиль «ВАЗ» выехал на встречную полосу.

В этот же день двумя часами позже спасатели выехали в с.Маяки Беляевского района на 37 км автодороги Одесса-Рени, где произошло другое дорожно-транспортное происшествие, теперь уже с участием двух грузовых автомашин — «МАН» и «ГАЗель-3302». 60-летнего водителя «МАНа» с помощь специнструмента мёртвым вытащили из кабины, срезав её стойки. Пострадали три человека, находившиеся в «ГАЗеле».

В Беляевском районе 18 июля произошло ещё одно чрезвычайное происшествие: на 459 км трассы Одесса-Киев упал с моста трактор «Т-150».

По информации спасателей, трактор свалился из-за неисправности транспортного средства. Тракторист не мог самостоятельно покинуть кабину трактора, поэтому прибывшие спасатели срезали двери, разжали стойки трактора и достали пострадавшего водителя 1959 г.р.

Мужчину передали медикам для дальнейшей госпитализации.

Как сообщала Одесса News, 17 июля от коронавируса в Одесской области умерло 3 человека.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области, Нацполиция

Видео: Нацполиция