Грандиозное открытие летнего театра «Морвокзал» в Одессе уже 24 июля

24 июля одесситов и гостей города ждёт грандиозное открытие летнего театра «Морвокзал».

И откроет сезон самая яркая звезда современности — Zivert. От неё невозможно оторвать глаз, каждая её песня — это суперхит!

У Zivert всё началось летом 2016 года с участия в конкурсе талантов, после чего девушка решила профессионально заняться вокалом. И вот, 1 апреля 2017 года, певица выпустила дебютный клип – успех оказался настолько головокружительным, что сотни тысяч человек с нетерпением ждут её дальнейших релизов и выступлений!

Экстравагантная, эпатажная, чувственная – её лирика наполнена надеждой на лучшее будущее, слова затрагивают самые чувственные уголки души. В Zivert гармонично сочетаются множество образов: сдержанная, нежная, романтичная и решительная. Неизменным остаются неповторимый голос, эмоции и стиль певицы.

Чем нас удивит сольный концерт певицы? Узнаем уже совсем скоро — 24 июля на открытии летнего театра «Морвокзал» сезона 2020.

Начало в 20.00.