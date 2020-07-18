С чем приехал и с чем уехал из Одессы министр Петрашко

17 июля в Одесской области с рабочим визитом находился Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

О том, чем занимался Министр в одесском регионе, говорится на странице министерства в Facebook.

В Одессе министр Петрашко возглавил круглый стол на тему: «Восстановление орошения в зонах рискованного земледелия». Кроме него, в дискуссиях на эту тему принимали участие заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий, представители ОООГА, одесского филиала ГУ «Госгрунтохрана», Госагентства водных ресурсов Украины, Института водных проблем и мелиорации НААН, учёные, руководители аграрных предприятий и фермеры.

«Вопрос восстановления орошения требует неотложного внимания. Внедрение Стратегии и совместных наработок позволит эффективнее реализовывать наш аграрный потенциал, в частности, увеличить объём производства агропродукции, создать новые рабочие места, привлечь инвестиции и стимулировать развитие бизнеса на селе», — отметил Игорь Петрашко.

Участники встречи подробно обсудили предпосылки и перспективы развития орошения в Одесской области и в других южных областях, а также рассмотрели перспективы развития оросительной инфраструктуры.

По информации председателя Одесской облгосадминистрации, в Сарате министр провёл встречу с бессарабскими фермерами.

«Говорили с аграриями, как совместными усилиями преодолеть последствия экстремальной засухи, которая нанесла ущерб 1,3 тысячи предприятиям нашей области более чем на 6,6 млрд грн. Разговор был откровенныи и иногда горячим», — написал Куцый в Facebook.

Максим Куцый доложил Министру, что для стабильной работы аграрно-промышленного комплекса Одесской области было дополнительно направлено 18 млн грн средств областного бюджета на удешевление стоимости электроэнергии, затраченной на подачу воды для орошения, стоимости приобретения семян отечественной селекции, частичную компенсацию расходов на содержание животных, на удешевление стоимости приобретения сельскохозяйственной техники.

«Уже действует программа финансовых компенсаций по кредитам. Первые выплаты будут в этом месяце», — заверил фермеров Куцый.

«Минэкономики в постоянном диалоге с аграриями и экспертами для выработки и внедрения эффективных инструментов поддержки аграрной отрасли. Эта отрасль является драйвером экономики, поэтому работа министерства совместно с аграрным комитетом в контексте законодательных инициатив и средне- и долгосрочных планов имеет исключительно важное значение», — отметил во время встречи Петрашко.

Министр рассказал фермерам о поддержке со стороны министерства с учётом специфических условий южного региона, создании необходимых условий для развития предпринимательства, упрощении программ кредитования, поддержки животноводства, виноградарства и виноделия.

В частности, по поддержке виноградарства, сказал Петрашко, рассматриваются важные законодательные инициативы по налоговым вопросам, акциза, обновление правил ритейла. С августа в Минэкономики будет создана рабочая группа с привлечением широкого круга заинтересованных сторон для выработки соответствующих изменений, а также решения текущих вопросов отрасли.

Одесса News сообщала о чрезвычайной ситуации, вызванной засухой в сельскохозяйственных районах Одесской области.