Одесская область станет пилотной площадкой в ​​реализации Программы восстановления и развития орошения в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной госадминистрации.

Отмечается, что такую информацию довели до сведения главы Одесской ОГА Сергея Гриневецкого представители Научно-производственного объединения «Південьдіпроводгосп» — директор департамента контроля за использованием и охраной земель Государственной службы Украины по вопросам геодезии картографии и кадастра Александр Панасюк и заместитель начальника бассейнового управления водных ресурсов рек Причерноморья и Нижнего Дуная Олег Чижик, с которыми он встретился.

«Сейчас принято решение о том, чтобы запуску указанного проекту предшествовало проведение в Одесской областной государственной администрации в феврале текущего года «круглого стола» по вопросам развития орошения в стране с участием представителей Национальной академии аграрных наук Украины, в частности, Института водных проблем и мелиорации, Госводагентства Украины, структурных подразделений ОГА, НПО «Південьдіпроводгосп», фермерских хозяйств.

Во время проведения «круглого стола» планируется рассмотреть вопрос о климатических факторах влияния реализации Программы на водные ресурсы Одесской области; дать оценку современного состояния мелиоративных систем и внедрения на государственных мелиоративных сетях области стратегии орошения и дренажа; подготовке водохозяйственных объектов к организации научных работ по внедрению инновационных технологий на поливных землях Одесской области. Все эти аспекты являются приоритетами реализации Стратегии орошения и дренажа в Украине до 2030 года.

Кстати. Орошаемые земли (226,8 тыс. га), которые расположены в Одесской области, занимают около 11% сельхозугодий области и обеспечивают производство более 40% кормов, 80% овощей, 100% риса и более 20% зерновых культур от всей полученной валовой сельхозпродукции области. С 1993 года строительство и реконструкция мелиоративных систем из-за отсутствия финансирования приостановлены.

Особое внимание требуют государственные сети, такие, как Дунай-Днестровская оросительная система (49,7 тыс. га), которая является несостоятельной более 23 лет.

Как сообщала Одесса News, Украина, которая официально считается страной, входящей в тройку наибольших в мире производителей картофеля, в то же время, из-за внутреннего дефицита этого продукта, является одним из наибольших импортёров картофеля, причём, закупает его у России.

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