Сложности с выращиванием херсонских арбузов решают одесские аграрии

Понимая сложную ситуацию в Херсонской области, в одесском регионе наращивают урожайность овощей, фруктов, ягод, в частности, арбузов.

Об этом на брифинге сказала Алла Стоянова, директор департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской областной госадминистрации.

По её словам, ко Дню Независимости украинцы попробуют арбузы «grown in Ukraine» (выращено в Украине — ред.).

Из-за подрыва дамбы на Каховской ГЭС наибольшее количество орошаемых земель стало в Одесской области. Их общая площадь составляет 226 тысяч гектаров, из которых фактически орошаются 42 тысячи гектаров. Но в прошлом году, благодаря реформе мелиорации, Одесская область дополнительно получила около 3 тысяч гектаров оросительных земель, и большинство этих земель уже выделено или будет выделено под посев и выращивание овощных культур.

Кроме того, аграрии начали проявлять интерес к изменению структуры посевов.

По прогнозам департамента аграрной политики Одесской ОГА, недостатка сезонных продуктов и существенного повышения на них цен не будет.

Как сообщала Одесса News, в июне 2023 года председатель Одесской областной госадминистрации Олег Кипер встретился с аграриями региона.

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