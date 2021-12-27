В Одесском порту загружают продуктами ледокол «Ноосфера»

25 декабря в Одесском морском порту на борт ледокола «Ноосфера» стали грузить сахар и бытовую химию для украинских исследователей, находящихся на антарктической станции «Академик Вернадский».

Об этом сообщает Национальный Антарктический научный центр Министерства образования и науки Украины.

Отмечается, что ранее Научный центр вместе с компанией «Грин Серт Украина» объявил акцию «Украинское Солнце в Антарктиде», в рамках которой ряд украинских производителей подарят полярникам продукты питания и предметы домашнего обихода, сделанные с использованием «зелёной энергии». Продукты предоставляют те компании, которые прошли верификацию и точно определили объём «зелёной энергии» в процессе производства.

Первыми такими подарками, принятыми на борт ледокола, стали 135 ящиков бытовой химии (от мыла и салфеток до средств чистки) и посудомоечная машина от корпорации «Биосфера» Biosphere Corporation, а также годовой запас сахара от «Староконстантиновсахар Aspik Group.

«Уже 25 лет украинские учёные на станции «Академик Вернадский» ежедневно вносят важный вклад в изучение экологических и климатических процессов Антарктики и всей планеты. Наши герои-полярники находятся в экстремальных погодных условиях в течение многих месяцев. Именно поэтому корпорация «Биосфера» решила сделать их быт комфортнее и помочь создать домашний уют и тёплую атмосферу даже за тысячи километров от родных и близких», — сказал Андрей Здесенко, основатель и СЕО корпорации.

Кстати. Информация о главной команде 27-й полярной экспедиции будет опубликована на нашем сайте после нового года, а отправка полярников на станцию ​​запланирована в конце марта.

Как сообщала Одесса News, с 6 декабря ледокол «Ноосфера» находился на техническом ремонте на Черноморском судоремонтном заводе.

Фото: НАНЦ, Одесса News

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