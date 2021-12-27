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Какой машиной удобно ездить улицами Одессы

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Тесные улочки городских джунглей, большой поток автомобилей и проблемы с парковкой заставляют одесских водителей обращать внимание исключительно на малогабаритные транспортные средства.

Помимо этого, машины должны иметь ряд функциональных особенностей, которые подходят для езды в крупных мегаполисах. Всеобщих условий подбора не существует, но автомобилисты сходятся во мнении, что купить Шкоду Суперб, подыскав подходящий вариант на сервисе OLX, — это хорошее решение.

Рейтинг ТОП-7 транспортных средств для ежедневных городских поездок предлагают автоэксперты:

  • Kia Picanto;
  • Chevrolet Aveo;
  • Renault Sandero;
  • Opel Corsa;
  • Volkswagen Golf;
  • Ford Fiesta;
  • Volkswagen Polo.

Эти машины обеспечат комфортное передвижение в условиях мегаполиса и значительно сэкономят денежные средства на топливо.

Технологические особенности автомобилей для городской езды

Лучше, если под капотом городского авто будет не самый мощный двигатель. Объёма в 1,8 литра вполне хватит для передвижения по городу, к тому же такие двигатели более экономно расходуют топливо. Перечисленные в рейтинге авто потребляют не более 9 литров бензина на 100 км. А их предельной мощности в 150 лошадиных сил вполне хватит для безопасных обгонов и передвижения по трассе.

Маневренность – вот главный критерий отбора, который достигается не только показателями габаритов авто, а и значением предельного разворота колёс передней оси. Чем меньше это значение, тем удобнее будет парковаться и маневрировать в большом потоке автомобилей.

Отдавайте предпочтение автомобилям с автоматической коробкой передач, благодаря которой каждый водитель, а особенно неопытный, будет комфортнее чувствовать себя за рулём. Вместительность багажного отделения – тоже немаловажный показатель. Несмотря на компактные габариты автомобилей рейтинга, они могут похвастаться вместительным багажником.

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