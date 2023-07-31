Горящее в море вблизи Нидерландов судно взято на буксир

Спасатели взяли на буксир грузовое судно «Fremantle Highway» с автомобилями, горящее с 26 июля в море вблизи Нидерландов.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на NOS.

«Начата буксировка охваченного огнём грузового судна Fremantle Highway на временное место», — говорится в сообщении.

Ранее были опасения, что отбуксировать судно будет невозможно из-за мощного ветра. Но 30 июля днём дыма стало гораздо меньше, поэтому его решили переместить. Два буксира транспортируют судно к северу от нидерландского острова Схирмонниког.

Издание отмечает, что трудно спрогнозировать, когда грузовой корабль доставят к месту временной дислокации.

Как сообщала Одеса News, в море вблизи Нидерландов загорелось грузовое судно Fremantle Highway, следовавшее из немецкого Бремергафена в Порт-Саид в Египте. Вероятной причиной пожара, в результате которого один человек погиб и 16 пострадали, называют возгорание в одном из электромобилей на борту. На грузовом судне оказалось 498 электромобилей, а не 25, как считалось ранее, и это значительно усложняет укрощение огня. Всего на судне было 3,8 тысяч авто.

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