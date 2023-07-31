Житель Одессы получил 7 лет тюрьмы за издевательства над своим 5-летним пасынком

Житель Одессы признан виновным в пытках 5-летнего пасынка.

Об этом сообщает Одесская облпрокуратура.

Отмечается, что ювенальные прокуроры Киевской окружной прокуратуры г. Одессы доказали в суде, что ранее неоднократно судимый мужчина примерно с середины июля до начала августа 2020 года пытал 5-летнего сына своей сожительницы путём устрашения ребёнка и нанесения ему побоев.

Так, горе-отчим, якобы «воспитывая» мальчика, избивал его кожаным ремнём с металлической пряжкой, каждые 2-3 дня заставлял стоять в углу непрерывно до 4-х часов, а иногда оставлял в углу на всю ночь, в результате чего ребёнок вынужден был спать на полу.

«Кроме того, злоумышленник бил малыша ногами. А также, будучи раздражённым, поднял мальчика и бросил его на пол, в результате чего малолетний потерял сознание и у него начались судороги. Чтобы привести ребёнка в чувство, отнёс его в ванную комнату, где поливал холодной водой. В результате таких преступных издевательств ребёнок получил сотрясение головного мозга и многочисленные гематомы головы», — говорится в сообщении облпрокуратуры.

Как информировала Одесса News, в июле 2023 года за изнасилование малолетней падчерицы и сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего пасынка житель Одесской области приговорён к лишению свободы сроком на 14 лет.

Фото иллюстративное

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