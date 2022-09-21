Халатность руководителя Одесского порта обошлась государству в 1,3 млн грн

1,3 млн грн стоила государству халатность бывшего директора Одесского порта при установке пожарной сигнализации.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Отмечается, что под процессуальным руководством прокуроров Суворовской окружной прокуратуры г. Одесса уведомлено о подозрении в служебной халатности бывшего директора ГП «Одесский морской торговый порт».

По данным следствия, экс-чиновник не проверил должным образом на достоверность предоставленный ему на подпись подрядчиком акт приёмки выполненных строительных работ, а именно соответствие объёма фактически выполненных работ объёмам, указанным в акте по установлению системы пожарной сигнализации в Одесском порту.

В частности, в полном объёме не были выполнены работы по установке в складских и производственных сооружениях, АЗС, помещениях насосных по перекачке легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, складов «Красные Пакгаузы» корпусов №№2, 3, 4, 5 Государственного предприятия «Одесский морской торговый порт» систем пожарной сигнализации, систем передачи тревожных извещений, систем оповещения о пожаре и управлении эвакуацией людей, систем пожаротушения.

Отмечается, что в результате таких халатных действий экс-чиновника государству нанесён ущерб в 1,3 млн грн.

«Материалы по подрядчику выделены в отдельное производство, следствие продолжается», — резюмируется в сообщении.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2022 года прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении председателя одной из территориальных общин Березовского района по факту завладения им бюджетными средствами и служебного подлога.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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