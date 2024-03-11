Более 1 млн грн госсредств присвоено при ремонте школьного укрытия в Одессе

Прокуроры Малиновской окружной прокуратуры г. Одессы сообщили о подозрении физическому лицу-предпринимателю в завладении бюджетными средствами и служебном подлоге при ремонте простейшего укрытия заведения общего среднего образования в Хаджибейском районе города.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

По данным следствия, предусмотренные проектно-сметной документацией ремонтные работы подрядчик выполнил не в полном объёме, существенно завысив их стоимость, в результате чего на счёт предпринимателя безосновательно перечислено по актам выполненных работ более одного миллиона гривен.

Также в январе этого года в рамках указанного уголовного производства в суд направлен обвинительный акт в отношении инженера технадзора по факту служебной халатности.

Одесса News информировала, что в феврале 2024 года правоохранители сообщили о подозрении бывшему начальнику Управления финансового обеспечения и бухгалтерского учёта – главному бухгалтеру Главного управления Нацполиции в Одесской области и её теперь уже бывшей подчинённой по факту завладения миллионом гривен из фонда оплаты труда.

Фото: Прокуратура в Одесской области

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy