Мэр Одессы встретился с жителями квартир, разрушенных и повреждённых дроном

Мэр Одессы Геннадий Труханов встретился с владельцами квартир, которые были разрушены или повреждены 2 марта в результате попадания в многоэтажку на проспекте Добровольского, 134, российского дрона.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Отмечается, что в настоящее время завершается экспертная оценка состояния разрушенного дома, по результатам которой будет подготовлен технический отчёт.

Жителям предоставляются консультации по подготовке пакета документов для получения компенсации по государственной программе.

«Люди ждут компенсации за разрушенное жильё. В этом районе её размер будет составлять 535 долларов за квадратный метр, отличающийся от других районов. Мы встретились с людьми, чтобы ответить на все их вопросы», — сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Одесса News информировала, что в результате попадания обломков сбитого вражеского дрона по дому на проспекте Добровольского, 134, в Одессе 2 марта 2024 года погибли 12 человек, пятеро из них — дети. Пятерых удалось спасти. Повреждения разной степени получили 12 жилых домов, детский сад и котельная. 18 квартир полностью разрушены, повреждения получили 33 квартиры, взрывной волной выбито 78 окон в квартирах и 116 – в парадных, изуродовано 11 балконных блоков.

Фото и видео: «Одесса»

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