В бою за Украину погиб житель Одесской области Артур Иванов, светлая ему память

5 декабря 2023 года в районе населённого пункта Орлянское Купянского района Харьковской области погиб житель Одесской области, 46-летний солдат Артур Иванов.

Об этом сообщала Саратская сельская рада.

До войны более 20 лет Артур жил с женой в Одессе, вместе они воспитали сына, названного в честь отца – Артура, но везде помнил о родной Сарате, где родился и вырос.

Когда началась полномасштабная война, умерла от инсульта жена, а в марте 2023 года Артур был мобилизован в ряды ВСУ.

15 декабря Сарата в последний раз провела по улицам посёлка погибшего защитника до нового кладбища.

Одесса News информировала о гибели 8 декабря 2023 года защитника, жителя села Семёновка, что в Староказацкой громаде Одесской области, Александра Сербезова.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

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Фото: Анатолий Сухарский/Facebook

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