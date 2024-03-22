В бою за Украину погиб житель Одесской области Александр Сербезов, светлая память

8 декабря 2023 года родина потеряла защитника Отечества — жителя села Семёновка Одесской области Александра Сербезова.

Об этом сообщала Староказацкая громада.

Александр проходил службу в составе 21-й бригады 408-го батальона «Черноморская Сечь» на востоке Украины.

Воина провели в последний путь 15 декабря в селе Семёновка.

Одесса News сообщала о гибели 11 декабря 2023 года одессита, штаб-сержанта Дениса Полищука во время выполнения боевого задания по защите Украины от российских захватчиков.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото из архива А. Сербезова

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