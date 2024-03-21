В бою за Украину погиб житель Одесской области Денис Полищук, светлая ему память

11 декабря 2023 года одесситы провели в последний путь своего земляка. штаб-сержанта Дениса Полищука, верного военной присяге, во время выполнения боевого задания по защите Украины от российских захватчиков.

О гибели воина сообщала в Facebook 126-я бригада территориальной обороны г. Одесса.

Ему навсегда останется 39 лет.

Одесса News сообщала о гибели 8 декабря 2023 года во время артиллерийского обстрела вблизи населённого пункта Орлянское Купянского района Харьковщины защитника из села Первомайское Одесской области солдата Геннадия Иванова.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: 126 бригада ТРО г.Одесса

Видео: Бриз

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