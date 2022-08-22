В Одессе на территории Мемориала 411-й батареи экспонируют вражескую технику

Подразделения оперативного командования «Юг» ВСУ привезли для экспонирования на территории Мемориала героической обороны Одессы сожжённую в боях за независимость Украины российскую военную технику.

Об этом сообщает в Facebook руководитель одесской ОО «Зелений лист» Владислав Балинский.

На 411-й батарее появились новые экспонаты: московитская техника таки дошла до Одессы. Как и обещали марков, царёв и другие пи…болы. Правда, самое современное российское оружие «анало-говнет» после радушной встречи с ВСУ выглядит не очень», — отметил Балинский.

Ранее открылась выставка сожженной российской техники на центральной площади города Подольск Одесской области. Экспонируются, в частности, обгоревшие остатки командно-штабной машины, многофункциональный тягач МТ-БЛ, боевая машина десанта. Эту технику уничтожили военные 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ во время одного из боёв в селе Кашперо-Николаевка Николаевской области.

Фото: Владислав Балинский/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod