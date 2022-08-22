Восемь выдающихся украинцев удостоены награды «Национальная легенда»

Состоялось награждение восьми лауреатов премии «Национальная легенда Украины».

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Facebook.

«Страну, которая уважает и ценит своих людей, невозможно уничтожить. Потому что её граждане, её герои за такую страну будут всегда стоять горой и защищать. Таких людей со времени провозглашения независимости в Украине было немало. А с началом полномасштабной войны стало ещё больше. Гордимся каждым и каждой. И каждого и каждую олицетворяют нынешние лауреаты премии «Национальная легенда Украины», — отметил Президент.

Среди награждённых – проводник Анатолий Бабичев. Несмотря на личную трагедию – гибель жены – он спасал других людей: его поезд девять дней вывозил беженцев из Константиновки, Харькова, Краматорска, Лимана.

Пожарный Игорь Ивасиков спас 17 человек из-под завалов облгосадминистрации в Николаеве, а супруги-врачи Ольга и Анатолий Свист две недели в Буче под обстрелами и без надлежащего оборудования делали сверхсложные операции, спасая жизнь тяжелораненых детей.

Волонтёр Тата Кеплер восемь лет подряд доставляет ВСУ аптечки, медицинские рюкзаки, турникеты, бронежилеты.

Премию получила учительница из Мелитополя Анна Бут, которая, несмотря на оккупацию, продолжает воспитывать своих учеников патриотами. На весь мир стало известно видео, где она, завёрнутая в знамя Украины, требовала от международного сообщества более решительных действий.

Также награду принял Амбасадор платформы UNITED24 легенда киевского «Динамо» Андрей Шевченко.

Посмертно отличие получил Анатолий Соловьяненко — он стал лауреатом премии за весомое творческое наследие и укрепление культурной славы Украины.

Как сообщала Одесса News, Президент Владимир Зеленский 16 августа 2021 года утвердил награду «Национальная легенда Украины». Ею награждаются граждане Украины, а также иностранцы и лица без гражданства за личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении её государственности, защите Отечества и служении украинскому народу, весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения, а также за активную благотворительную и общественную деятельность.

Первые награды «Национальная легенда Украины» получили семь выдающихся украинцев — поэт Юрий Рыбчинский, художник Иван Марчук, футболист Олег Блохин, хореограф Мирослав Вантух, балерина Елена Потапова, певица София Ротару и композитор Мирослав Скорик (посмертно).

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