В воскресенье у берегов Одесской области уничтожены 2 дрейфующие мины врага

В прошедшее воскресенье у берегов Одесской области украинские военные уничтожили две дрейфующие якорные мины.

Об этом в Telegram сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«Без паники! Силами подрывной команды группировки разнородных сил юга Украины уничтожена вторая в течение суток дрейфующая якорная мина», – написал он.

Видео ликвидации противокорабельной мины опубликовано в Facebook Военно-морских сил (ВМС) ВСУ.

Как сообщала Одесса News, 14 августа во время взрыва мины в воде у берегов Затоки Одесской области погибли трое и госпитализированы двое отдыхавших на пляже.

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