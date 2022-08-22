Россия закрывает отдельные участки воздушного пространства в трёх областях

Россия закрывает отдельные участки воздушного пространства.

Об этом Генштаб ВСУ сообщил в своей вечерней сводке.

“По имеющейся информации, враг закрывает отдельные участки воздушного пространства в Липецкой, Воронежской и Белгородской областях в период с 22 по 25 августа этого года“, – говорится в сообщении.

Кроме того, по сообщению, на Северском направлении российские войска производят ротацию отдельных подразделений в приграничных районах Брянской и Курской областей.

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