В устье Дуная обнаружили дрейфующую противокорабельную мину

Силы обороны Одесского региона обнаружили в устье Дуная дрейфующую противокорабельную мину.

Морские пограничники не допустили столкновения с ней плавсредств, а специалисты ГСЧС обезвредили мину, сообщает Оперативное командование «Юг» ВСУ в Теlegram.

«Очередную морскую мину штормовое Чёрное море вынесло на этот раз в устье Дуная. Морские пограничники организовали наблюдение, не допуская приближения населения к опасному району», – отмечается в сообщении.

По его словам, специалисты ГСЧС совершили контролируемый подрыв мины.

Как сообщала Одесса News, 11 декабря в Одесской области подразделения Военно-Морских Сил Вооружённых Сил Украины успешно ликвидировали очередную дрейфующую мину.

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