На южном направлении фронта ВСУ за сутки нанесли удары по 10 пунктам скопления врага

На южных рубежах защиты украинские военные с неба и земли в предыдущие сутки нанесли удары по 10 районам сосредоточения живой силы и техники врага.

Об этом говорится в очередной военной сводке, представленной Оперативным командованием «Юг» ВСУ.

Отмечается, что авиация ВСУ на южном фронте 28 сентября нанесла шесть ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники россиян, а также по позициям российской противовоздушной обороны.

Также украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 220 огневых задач. В частности, по четырём районам сосредоточения сил и средств оккупантов в Чаривном, Олешках и Херсоне, по двум станциям радиоэлектронной борьбы в Бериславском районе и по мосту в Новой Каховке.

В командовании подтвердили, что в течение 28 сентября российско-оккупационные войска на южном фронте потеряли 18 солдат, 2 танка и 6 единиц другой бронированной и автомобильной техники.

Между тем, противник продолжает удерживать временно оккупированные территории, стремится противодействовать реализации наших замыслов, порой предпринимает попытки диверсионно-разведывательных или штурмовых действий.

Карта боевых действий в Украине, составленная Минобороны Великобритании 28.09.2022

«Силами в роту в направлении Безымянного от Чкалового пытался улучшить своё тактическое положение. Удачи не имел, с потерями отступил. Не прекращается враждебными подразделениями и воздушная разведка. В противодействие этой активности 3 беспилотных разведчика типа «Орлан-10″ нашими подразделениями сбиты», – говорится в сообщении.

Кроме того, враг нанёс еще 6 авиаударов, в том числе тремя крылатыми ракетами типа «воздух — воздух» по самолётам Воздушных Сил, обошлось без потерь украинской авиации.

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки украинские военные на юге уничтожили 58 оккупантов, танк, самолёт и ещё 7 единиц автомобильной техники.

На главном фото боец 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

Фото: ОК «Юг», Генштаб ВСУ/Facebook

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