В Одессе появился ряд «музыкальных» улиц

28 сентября депутаты Одесского городского совета поддержали переименование ряда одесских улиц.
Как сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета, переименование произошло во исполнение требований Закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрещении пропаганды их символики».
«Большинство топонимов находятся в районе, который имеет историческое название Ближние Мельницы. Одна из улиц именно так и названа. Что касается других, то члены историко-топонимической комиссии и жители, прежде всего этого микрорайона, поддержали идею назвать их в честь известных композиторов и музыкантов, деятельность которых связана с Одессой», — прокомментировал решение мэр Одессы Геннадий Труханов.
|Предыдущее наименование
|Район города
|Нынешнее наименование
|улица Александра Вронского
|Малиновский
|улица Композитора Вербицкого
|улица Елина
|Малиновский
|улица Ференца Листа
|улица Кондренко
|Малиновский
|улица Ближние Мельницы
|улица Корнюшина
|Малиновский
|улица Николая Лысенко
|улиця Кострова
|Малиновский
|улица Ольги Благовидовой
|улица Перепечко
|Малиновский
|улица Композитора Лятошинского
|переулок Красных Зорь
|Приморский
|переулок Стурдзовский
В ближайшее время на этих объектах топонимики появятся новые внешние знаки с наименованием улиц.
Отмечается, что смена названий в документах физических лиц будет происходить постепенно, по обращению граждан.
Как сообщала Одесса News, в Одессе создана и работает историко-топонимическая комиссия Одесского городского совета.
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