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Кому в Одессе отключат воду 29-30 сентября

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29-30 сентября в Одессе будет проведено аварийное отключение воды в ж/м «Слободка» и пригородах.

Об этом сообщает филиал «Инфоксводоканал».

Отмечается, что в связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода с 23:00 29 сентября до 09:00 30 сентября будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

  • ж/м «Слободка»,
  • пос. Сахарный,
  • ж/м «Новая Слободка»;
  • с.Усатово,
  • с.Нерубайское,
  • с.Большая Балка,
  • пос.Нати,
  • станция «Усатово».

Телефоны для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

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