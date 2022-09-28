Кому в Одессе отключат воду 29-30 сентября

29-30 сентября в Одессе будет проведено аварийное отключение воды в ж/м «Слободка» и пригородах.
Об этом сообщает филиал «Инфоксводоканал».
Отмечается, что в связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода с 23:00 29 сентября до 09:00 30 сентября будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- ж/м «Слободка»,
- пос. Сахарный,
- ж/м «Новая Слободка»;
- с.Усатово,
- с.Нерубайское,
- с.Большая Балка,
- пос.Нати,
- станция «Усатово».
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