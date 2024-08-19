19 августа часть жителей Одессы останется без света 

В Одесской области 19 августа действуют графики стабилизационных отключений с 17.00 до 21.00.

Такую команду получила ДТЭК «Одесские электросети» от НЭК «Укрэнерго».

«Причина – рост дефицита электроэнергии из-за жары. Предварительно, по команде Укрэнерго будут отключать 1 очередь. Но количество очередей может изменяться в зависимости от актуальной ситуации в энергосистеме», — говорится в сообщении.

Графики отключений доступны в чат-ботеДТЭК Viber и Telegram, а также на сайте.

Часть одесситов 19 августа будет отключена от энергоснабжения по причине проведения аварийных работ, сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Аварийные работы в электросетях запланированы, в частности, Северными РЭС по таким адресам: Черноморского Казачества, 2 – 6, 9, 11, 13, 14, 17, Церковная, 3. В работе до 17:00.

9-я Пересыпская, 7-А, Балтская дорога, 28, Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 42-103, пер. Савранский (пер. Большевистский), 3-10, Жевахова гора, 22, 30, 81, Рыночная, 7, пер. 8-й Балтский, 1-11, 2-я Пересыпская, 3-34, 3-я Пересыпская, 19-27, 7-я Пересыпская, 8-50, 39-я линия на жилом массиве, 1-16, Карышковского, 2-60, пер. 1-й Черноморский, 5-44а, пер. 2-й Балтский, 1-32, пер. 3-й Балтский, 1-39, пер. 4-й Балтский, 2-14, пер. 5-й Балтский, 7-25, пер. 7-й Балтский, 1-14, пер. 8-й Балтский, 5, 4-я Пересыпская, 1-28, 5-я Пересыпская, 2-35, 9-я Пересыпская, 3-14а, пер. 6-й Балтский, 1-47, пер. 8-й Черноморский, 23, 38а, Жевахова, 3/а, -61а, Локомотивная, 1-27, пер. 10-й Черноморский, 1-20, пер. 13-й Черноморский, 1-44, пер. 7-й Черноморский, 6а, пер. 8-й Черноморский, 1-54, пер. 3-й Черноморский, 20 пер. 4-й Черноморский, 1-43, пер. 5-й Черноморский, 1-19/10, пер. 1-й Балтский, 1-11, пер. 1-й Черноморский, 21-Б. В работе до 19:00.

Днепровская, 1-40, Донецкая, 1-4, Керченская, 8-34, Леси Украинки, 1-28, 86а, Котлеевская (Ломоносова), 13-18, Мариупольская (Ростовская), 1-19а, просп. Добровольского, 1а-59, 38-я Линия на жилом массиве, 1-16а, 41-я линия на жилом массиве, 1-26, 42-я линия на жилом массиве, 1-16, 43-я линия на жилом массиве, 1, 3, 7, 11, 11а, 13, 17, 36, 54-я линия на жилом массиве, 1-7, 15, 55-я линия на жилом массиве, 1-7, Песочная, 1-172, Соляная, 1-85, пер. Песочный, 1-4, 37-я линия на жилом массиве, 34, Луцкая, 1-107, 113-135, линия 36-я/с. Шевченко/,25/2, 55, 56, 59а, 29/3, 30/1, линия 37-а /с. Шевченко/, 29/3,30/1, 39а,43, линия 53-я /с. Шевченко/, 3-29, Вишнёвая, 1-43а, пер. Вишнёвый, 2 — 14 (парные), 4-я линия на жилом массиве, 50, 8-я линия на жилом массиве, 25-35, 9-я линия на жилом массиве, 25-37, Бахмутская (Курская), 1- 95, 36-я линия на жилом массиве, 13-59, 37-я линия на жилом массиве, 1-39, 45-я линия на жилом массиве, 1-36, 46-я линия на жилом массиве, 1-35, 47-я линия на жилом массиве, 1-26, 31, 51-я линия на жилом массиве, 1-27, 53-я линия на жилом массиве, 2, Адама Мицкевича, 1-35, линия 52-я /с. Шевченко/, 1-30, Демьянова, 1-13а, Яблочная, 1-4, 36-я линия на жилом массиве, 1-14, 43-я линия на жилом массиве, 2-34, 44-я линия на жилом массиве, 1-51, Ракетная, 1-18, 48-я линия на жилом массиве, 1-28, 49-я линия на жилом массиве, 1-27, 50-я линия на жилом массиве, 1-28, 5-я линия на жилом массиве, 26-34, 6-я линия на жилом массиве, 25-36, 7-я линия на жилом массиве, 25-36а, Жолио Кюри, 1-26, 40-я Линия на жилом массиве, 1, 3, Штилевая, 87б, Рельефная, 21, 23, 25-35, Раздольная, 1а-74, Серогодского, 1-73, Наклонная, 59, Центральная, 2-38, линия 38-я, 12, 4-я линия на жилом массиве, 29, 31, 31/1, 33, 50, 50/1, 50/3, Ивана Луценко, 2-57, Мелитопольская, 1-58а, Шептицкого, 4-93, Победы, 47-87, линия 39-я/с. Шевченко/, 4а/1, 10-я линия на жилом массиве, 19-24, Капитана Кузнецова, 71а-90. В работе до 20:00.

Центральные РЭС: Василия Стуса, 15-20, Литовская, 15-45, Онежская, 36-54, Урицкого, 9-18а, пер. Картамышевский, 2, 9, Комитетская, 14а, 14б, 14в. Работы до 17:00.

Южные РЭС: пер. Загородный, 9, пер. Кошевого, 5/В, Симоненко, 1,11а, 62, просп. Свободы, 52, 32/а/1. В работе до 19:00.

Одесса News информировала, что Кабинет Министров Украины на заседании 31 мая 2024 года поднял c 1 июня тариф на электроэнергию для населения до 4,32 грн/кВт-час без дифференциации по уровню потребления.

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