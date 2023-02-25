25 февраля свет в Одесской области будет, но таки будут и отключения

На 25 февраля НЭК «Укрэнерго» не устанавливала лимиты потребления электроэнергии для Одесской области.

Это позволяет не отключать свет потребителям региона, сообщает ДТЭК «Одесские электросети» в Telegram.

Однако в результате повреждения сетей «Укрэнерго» на некоторых энергоузлах возможны отключения по графику.

Отмечается, что из-за сетевых ограничений в Одессе и Одесском районе будут действовать графики стабилизационных (почасовых) отключений.

Узнать графики возможных отключений по вашему адресу можно здесь.

Как сообщала Одесса News, в феврале ДТЭК увеличила количество линий в колл-центре со 150 до 200, а также дополнительно задействовала 65 операторов.

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