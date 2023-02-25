25 февраля свет в Одесской области будет, но таки будут и отключения

На 25 февраля НЭК «Укрэнерго» не устанавливала лимиты потребления электроэнергии для Одесской области.
Это позволяет не отключать свет потребителям региона, сообщает ДТЭК «Одесские электросети» в Telegram.
Однако в результате повреждения сетей «Укрэнерго» на некоторых энергоузлах возможны отключения по графику.
Отмечается, что из-за сетевых ограничений в Одессе и Одесском районе будут действовать графики стабилизационных (почасовых) отключений.
Узнать графики возможных отключений по вашему адресу можно здесь.
Как сообщала Одесса News, в феврале ДТЭК увеличила количество линий в колл-центре со 150 до 200, а также дополнительно задействовала 65 операторов.
Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod