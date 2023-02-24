Куда пойти в Одессе на выходных 25-26 февраля

В выходные 25-26 февраля одесские учреждения культуры и искусства, имеющие укрытия или находящиеся рядом с ними, а также обладающие системами энергоснабжения, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

25 февраля одесситов и гостей города приглашают на органно-вокальный концерт «Очарование музыки Франции ХІХ-ХХ веков». Интересную и познавательную музыкальную программу для любителей классики подготовили прекрасные одесские музыканты Вероника Струк (орган) и Ирина Петрова (сопрано). Яркая эмоциональность музыки концерта настраивает на победу над зимой, холодом и злыми ветрами с северо-востока. Приходите на ул.Пастера, 62, к 15:00. Надёжность электроснабжения во время концерта будет обеспечена. Справки по тел. (048) 789-10-86, (094) 945-70-86. Вход 100 гривен, для пенсионеров и внутренне перемещённых лиц — 50 грн.

25 февраля в Одесской филармонии ивестный канадский кларнетист Юлиан Милкис в сопровождении духового оркестра сыграет большой концерт к годовщине вражеского вторжения в Украину. Приходите к 18:00.

26 февраля в Камерном зале Одесской областной филармонии им. Д.Ойстраха состоится концерт «Вся жизнь – это движение и это дорога…». Прозвучат произведения классической и современной музыки. Исполнители – артисты Одесской филармонии. Лектор-музыковед — заслуженный работник культуры Украины Анна Розен. Приходите к 12 часам. Билеты стоимостью от 70 гривен. Адрес: ул. Бунина, 15.

До 1 марта известный одесский фотохудожник Владимир Чёрный приглашает во Всемирный клуб одесситов на свою восьмую персональную выставку «Весеннее настроение». Владимир Чёрный – профессиональный фотограф, член фотоклуба «Фотон-2» и Одесской фотографической ассоциации, принимает участие во многих фотовыставках, участник ежегодного фотоконкурса «Снимок года», дипломант ряда конкурсов и выставок. Создайте себе весеннее настроение! Время работы выставки – ежедневно с 12.00 до 16.00. Выходные – понедельник, вторник. Вход на выставку бесплатный.

До 1 марта в Одесском национальном художественном музее цикл выставочных проектов “Языки войны”. Выставочный проект знакомит зрителей с наиболее выразительными проектами украинских художников, созданных в 2022-2023 годах. Цикл начинается с параллельных выставок трёх художников: Игоря Горы, Дмитрия Евсеева и Василия Дмитрика. Синхронность этих проектов связана не только со временем создания, но и с работой, с похожим документальным материалом. Каждый из трёх художников выбирает свойственную ему интонацию – от едкого сарказма до безразличного наблюдения деконструкции идеологем и практик врага. Предупреждение: на выставке находится чувствительный контент. Зрителям 18+.

До 5 марта в Одесском музее западного и восточного искусств выставка 5 одесских художников «Февральский стиль». Свои рефлексии на российское вторжение в Украину представили Денис Недолуженко, Ярослав Войцеховский, Анна Мороховская, Владимир Уманенко и Анастасия Недолуженко. На выставке представлены картины и инсталляции максимально откровенные и искренние по манере и содержанию, ведь само время не позволяет лгать и прятаться за пафосными обобщёнными фразами и сюжетами. 25 февраля в музее состоится уникальная авторская экскурсия по выставке «Февральский стиль», которую проведут художники, чьи произведения представлены в экспозиции. Стоимость билетов 100 гривен (выставка+экскурсия). Для людей, которые были временно вынуждены покинуть свои дома (внутренне перемещённым лицам), вход бесплатный. Адрес музея: ул. Пушкинская, 9.

До 6 марта в Одесском Доме-музее им. Н. К. Рериха будет проходить выставка «С любовью к Израилю». Представлена живопись, графика израильской художницы Людмилы Беренштейн. Людмила в 1991 году приехала в Израиль, у неё было очень тяжёлое материальное положение. Пока Людмила не вырастила своих дочерей, о творчестве, радости прикосновения к природе думать ей было сложно. Однако со временем всё наладилось, и теперь она — член Союза профессиональных художников Израиля, Союза художников города Ришон-ле-Цион, проводит выставки в Израиле, Сербии, Хорватии, её работы находятся в музеях и частных галереях ряда стран. Музей работает ежедневно, кроме понедельника, с 10 до 18 часов. Адрес: Большая Арнаутская, 47.

До 10 марта в Одесском национальном художественном музее состоится открытие двух выставок. Одна из них — экспозиция «Грунтовые воды» — состоит из серии графических работ Николая Лукина, давших название выставке, и инсталляции «Лестница». В своих работах художник исследует свои предчувствия и реалии продолжающейся войны. Вторая выставка из цикла «Языки войны» называется «Где твоё жало?!» художника Даниила Молчана. Оба выставочных проекта посвящены годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. Приходите 26 февраля к 12.00 на открытие выставок. Вход на открытие свободный, далее – 100/50 грн.

До 14 марта в Летнем театре Городского сада в галерее ArtOdessa выставка фотографий Бориса Бухмана «Дорогами к Победе». Представлено более полусотни работ, выбранных из тысяч кадров. Некоторые из них стали известными и узнаваемыми, несколько появились на обложках европейских журналов, но все они стали артефактами страшной и жестокой войны. Выставка проходит под патронатом Одесского городского совета. Вход свободный. Приходите к 15.00.

Уютных выходных!

Фото: Александр Александров/Одесса News, Александр Синельников/Думская, Культурометр

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