Как с пользой провести выходные 26-27 октября в Одессе

Традиционно, осенние выходные дни в Одессе будут отличаться разнообразием мероприятий.

Выбор за Вами!

До 27 октября в Зелёном театре парка им. Т.Г.Шевченко фестиваль хризантем.Гости смогут увидеть десятки цветочных композиций больших размеров, выполненных из 30 тысяч хризантем.

До 27 октября в Одесском художественном музее покажут эротические рисунки 150-летней давности на выставке «Константин Сомов. Без цензуры». «Мы откроем вам различного Сомова: тонкого эстета и «европейца», открытого гомосексуала и автора эротических иллюстраций, выдающегося пейзажиста и скрупулёзного хроникёра своей эпохи», — подчёркивают в музее.

До 10 ноября в Одесском музее западного и восточного искусства уникальная выставка «Ucraina terra magnifica: достоверная реальность». Экспозиция представит аутентичные народные костюмы Украины разных веков, авторские куклы и игрушки из частных коллекций, а также познакомит посетителей с украинскими традициями. В ходе выставки для посетителей будут проведены мастер-классы по изготовлению игрушек и оберегов. 26 октября состоится художественная импровизация с участием художников Одессы, которые изобразят желающих в костюмах и кукольных нарядах. 26 октября в 11:00 — художественная импровизация и мастер-класс по изготовлению авторской народной куклы народного мастера украинского казачества Ларисы Харченко (Одесса) с обучением формирования личной куклы-оберега с подробным толкованием символики, потребностей создателя оберега согласно давним традициям (материалы – ткани, ленты, кружева, пряные травы, приправы и т.д.). Возраст: дети до 10 лет в сопровождении взрослых, дети от 10 лет самостоятельно, взрослые. Продолжительность — 2-3 часа. 27 октября в 12:00 — мастер-класс по изготовлению авторской народной куклы «Хороводница» от педагога, психолога и арт-терапевта Лидии Дикой. Возраст: дети до 10 лет в сопровождении взрослых, дети от 10 лет самостоятельно, взрослые. Продолжительность — 1-1,5 часа.

26 октября премьера нового концертного шоу “Imagine Dragons & Coldplay Symphonic Cover Show”. Все хиты легендарных групп Imagine Dragons и Coldplay впервые прозвучат в роскошном симфоническом звучании! Осенним вечером в помещении одесской филармонии прозвучат Believer, Bad Liar, Radioactive, Thunder, Natural, Viva la Vida, Clocks, Paradise, A Sky Full of Stars, Fly On и многие другие супер-хиты Imagine Dragons и Coldplay. Вы увидите и услышите симфонический оркестр, рок-группу, суперсовременное световое шоу,спецэффекты, крутые танцевальные номера, виджеинг на светодиодных экранах. Солисты шоу — суперфиналисты телепроекта «Голос Країни» — Андрей Рыбарчук и Вячеслав Кретов. Начало в 19:00.

26 октября в парке Победы ждут тех, кто ещё не подключился к эко-движению и не знает, что такое жить в стиле «Zero waste». На территории дендропарка пройдёт неформат-базар под названием «ЭКОтория». В программе мероприятия запланированы лекции о том, что такое экоактивизм и как к нему примкнуть, как окружающая среда влияет на домашних питомцев и что такое безотходное потребление. На локации будет функционировать так называемый Free Market и небольшой фуд-корт с лимонадом, домашними сладостями и выпечкой.

26-27 октября в пространстве PMA Odessa Hub состоится международный молодёжный фестиваль социальной рекламы «Другой взгляд». Киномероприятие проходит в Одессе в девятый раз. Цель проекта – через социальную рекламу донести до зрителя, какими проблемами озабочена современная молодёжь, и заодно предложить пару-тройку нестандартных вариантов их решения. Участники фестиваля посоревнуются в номинациях «Видеореклама», «Радиореклама», «Внешняя реклама» и «Печатная реклама». В рамках фестиваля также пройдёт ряд мастер-классов, тренингов и семинаров. Работы победителей отправятся в путешествие по разным городам Украины, где пройдут презентации роликов.

26 октября на Одесской киностудии Halloween festival. В этом году фестиваль пройдёт в четвёртый раз. В этом году посетителей ждут три десятка атмосферных фотозон, ходулисты-гиганты, завораживающие иллюзионисты, файер-шоу и яркие хореографические постановки. Гости праздника смогут поучаствовать в квестах, флешмобах и конкурсах, а те, кто проголодается – отведать тематические блюда на территории фуд-корта. Вечером ожидается праздничный салют. Стоимость билетов — 120 грн.

26 октября пройдёт тематический Halloween Organ Concert ко Дню всех святых в Кирхе. Будет новая программа, в которой переплелись и тень отца Гамлета и dj-микс с органом, шедевры Баха и Вивальди, дабстеп и idm. Гостей ждёт оригинальный микс единства света, трёхмерной графики, звуковых и зрительных образов, современных технологий и лучших образцов классической и современной музыки, что делает действо уникальным. Стоимость билетов — 120-450 грн.

27 октября в Еврейском культурном центре Beit Grant в Одессе состоится благотворительный вечер профессионального бокса. На ринг выйдут еврейские боксёры из разных стран, среди которых Даниил Беляев (Молдова), Энтони Милч (Великобритания), Иван Сулак (Молдова), Йотам Шалом (Израиль), Аки Азриэль Мишаев (Израиль) и другие. Центральным событие вечера станет 8-раундовый поединок между израильским боксёром Игорем Лазаревым и опытным украинским бойцом Дмитрием Костенко. Все средства, собранные с продажи билетов, пойдут на помощь в реализации творческих проектов Beit Grand для детей с особыми потребностями.

Уютных выходных!

Фото: Одесса News, Думская