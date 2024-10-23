В Одесском оперном театре состоится карнавал животных

26 октября в Одесском театре оперы и балета состоится карнавал животных.

Вы когда-нибудь были на подобном карнавале? А если это действо ещё и с участием любимых животных? Любопытно? Тогда вперёд!

Одесская опера приглашает в фантасмагорический мир творчества французского композитора Камиля Сен-Санса: от прытких антилоп до мудрых черепах! Здесь будут танцевать кенгуру и слоны, птицы и золотые рыбки, исполнять удивительные хореографические па загадочное «животное с длинными ушами», изысканный лебедь и многие другие сказочные герои.

И все эти невероятные события – на «Карнавале животных». Именно «Карнавал животных» или, как его называл сам композитор – «Зоологическая фантазия», сегодня остаётся одним из самых популярных произведений, с которого начинают своё знакомство с классической музыкой миллионы детей всего мира. А ещё это музыкально-хореографическое шоу побуждает маленьких поклонников искусства фантазировать и творить.

Всё сказочное действо пройдёт в сопровождении оркестра Одесской национальной оперы под руководством заслуженного артиста Украины Игоря Шаврука.

Приходите к 12 часам. Длительность спектакля — 1 час.

Стоимость билетов от 160 гривен. Их можно купить здесь.

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