В Одессе скончался поэт и переводчик Аркадий Штыпель

В Одессе на 81-м году жизни скончался украинский и русский поэт, переводчик Аркадий Штыпель.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Аркадий Штыпель родился в Узбекистане, молодость и юность провёл в Днепропетровске. Был исключён из местного университета в 1965 году за попытку выпуска издательского литературного журнала. Его обвинили в «сионизме и украинском национализме».

Он переехал в Москву, публиковаться начал там же. Писал на русском и украинском языках, переводил на русский украинскую и польскую поэзию, Уильяма Шекспира; на украинском – поэзию русских классиков.

Штыпель публиковался в ведущих литературных журналах, в России регулярно участвовал в акциях протеста против режима Владимира Путина.

В Одессу Штыпель вместе со своей женой, писательницей, поэтессой и переводчицей Марией Галиной, переехал из РФ накануне полномасштабного российского вторжения в Украину.

«С началом войны у меня напрочь отрубилось писание стихов на русском. Не по принципу, а просто российские строки как-то не приходили в голову», — сказал поэт в одном из последних интервью в августе 2023 года.

Презентация последней книги Штыпеля «Сум сурм» состоялась в Одессе 10 октября.

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