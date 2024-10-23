Деятели культуры обратились в ЮНЕСКО с просьбой отсрочить деколонизацию Одессы

Деятели культуры и искусства из Украины и других стран написали письмо гендиректору ЮНЕСКО Одри Азуле с просьбой помочь отсрочить процессы деколонизации Одессы до окончания войны.

Об этом Укринформу сообщил директор Департамента культуры Одесского горсовета Иван Липтуга.

«В результате нападений России на Одессу были повреждены по меньшей мере 106 памятников архитектуры. Теперь над наследием города нависла новая угроза. Этим летом областная администрация поставила под снос 19 памятников, лишив оставшихся охранного статуса. Некоторые являются неотъемлемой частью архитектурного ансамбля Одессы в сердце охранной зоны ЮНЕСКО», — говорится в обращении.

Авторы отмечают, что большая часть исторического центра Одессы, которая сейчас входит в охранную зону ЮНЕСКО, была построена во время правления Российской империи, а решения по сносу памятников были приняты без консультаций с общественностью.

«Выполнение закона о деколонизации привело к удалению с улиц имён известнейших одесситов. Среди них нобелевский лауреат Иван Бунин, осуждавший советский режим в своих трудах, номинант на Нобелевскую премию Константин Паустовский, критиковавший советскую революцию, Александр Пушкин, сосланный в Одессу за антицарскую деятельность, и самый известный одесский писатель Исаак Бабель, погибший в сталинских чистках» , – пишут авторы обращения.

Они отмечают, что варварская война России против Украины не только ставит культурное наследие под угрозу уничтожения, но и навязывает «культурную травму». Травма приводит к тому, что Мария Бемер, бывшая глава Комитета всемирного наследия, назвала «культурной чисткой», с которой ЮНЕСКО боролась в таких местах, как Сирия, Йемен и Ирак.

«Любые решения по культурному наследию Одессы должны тщательно решаться с помощью экспертной оценки, аргументированного диалога и по-настоящему открытых общественных дебатов», — отмечают авторы обращения.

Текст обращения со списком подписантов опубликовали два крупных итальянских издания Il Foglio и Corriere della Sera и немецкое издание Faz. Статьи появились через несколько дней после того, как городской голова Одессы Геннадий Труханов и директор Департамента туризма Иван Липтуга побывали в Италии с рабочим визитом и в Париже посетили офис ЮНЕСКО.

Письмо-обращение уже подписали 115 человек. Среди них дочь Исаака Бабеля Лидия, проживающая в Талахасе, и внук писателя Андрей Маляев-Бабель, дирижёр Одесского филармонического оркестра Гобарт Эрл, скульптор Михаил Рева, писательница Юлия Верба и её сестра, певица Леся Верба, пианист Алексей Бот Барский, краевед и ныне военный Александр Бабич.

Как сообщала Одесса News, под стенами Одесской облгосадминистрации 30 сентября проведена акция против переименования улиц и демонтаж памятников, в частности, Пушкину.

Одесса News также информировала, что Одесский горсовет по распоряжению главы ОГА Олега Кипера планирует провести демонтаж и перенос 19 памятников, содержащих символику российской и имперской политики. Это, в частности, бюст Пушкину и его новодел на одноименной улице, памятники Бабелю, Горькому в парке Марка Твена, Высоцкому, Чкалову, Нилусу, Черняховскому, Посмитному, Мичурину, Космодемьянской, Маринеско, Глушко, Малиновскому.

Обращение городского председателя Геннадия Труханова о пересмотре распоряжения председателем ОГА было отклонено. Для выполнения этого распоряжения Одесскому горсовету необходимо разработать техническую документацию, а также известить Министерство культуры и стратегических коммуникаций. После согласования всех деталей горсовет проведёт тендер на выполнение работ по демонтажу и составит график проведения работ.

Также в Одессе по приказу главы ОГА Кипера переименовали 84 улицы.

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