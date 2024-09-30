В Одессе прошёл митинг против переименования улиц

На митинг против переименования улиц и демонтаж памятников, в частности, Пушкину, подпадающих под закон о деколонизации (Закон Украины «Об осуждении и запрещении пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии») под стенами Одесской облгосадминистрации 30 сентября собрались всего 10 человек.

Об этом сообщает Укринформ.

Отмечается, что организатор пикета – одесский журналист и общественный деятель Леонид Штекель — выступил против переименования улиц, названных в честь писателей.

«Большая часть Одессы создана этими людьми. Мы против сноса памятников и переименования улиц в их честь. Наша задача – напомнить, что история Одессы держится на этих людях, и уничтожение памяти о них – это уничтожение города. Это преступление перед историей», – сказал Штекель.

Член рабочей группы при облгосадминистрации по выполнению закона о деколонизации Артём Карташов отметил, что деколонизация нужна, потому что часть общества до сих пор находится в довоенной парадигме и ассоциирует историю Одессы с российской версией истории.

«Качественное переосмысление будет способствовать тому, что будущие поколения будут оторваны от российского контекста. Пушкин – это тот же Соловьёв. Если кому нравится литература, то она не под запретом. На рынках можно купить «Майн кампф», – сказал Карташов.

Одесса News информировала, что Одесский горсовет по распоряжению главы ОГА Олега Кипера планирует провести демонтаж и перенос 19 памятников, содержащих символику российской и имперской политики. Это, в частности, бюст Пушкину и его новодел на одноименной улице, памятники Бабелю, Горькому в парке Марка Твена, Высоцкому, Чкалову, Нилусу, Черняховскому, Посмитному, Мичурину, Космодемьянской, Маринеско, Глушко, Малиновскому.

Также будут демонтированы стена чекистов на улице Мечникова, макеты ордена Ленина на площади Десятого апреля, братская могила красногвардейцев на Куликовом поле, «Александрийский столб» в парке Шевченко.

Обращение городского председателя Геннадия Труханова о пересмотре распоряжения председателем ОГА было отклонено. Для выполнения этого распоряжения Одесскому горсовету необходимо разработать техническую документацию, а также известить Министерство культуры и стратегических коммуникаций. После согласования всех деталей горсовет проведёт тендер на выполнение работ по демонтажу и составит график проведения работ.

Также в Одессе по приказу главы ОГА Кипера переименовали 84 улицы.

Днём 28 сентября одесские активисты самостоятельно демонтировали барельеф ордена Ленина и медали «Золотая звезда» на стеле «Крылья Победы», что на Площади 10 апреля.

Фото: Нина Ляшонок/Укринформ

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