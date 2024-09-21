Для того, чтобы снести памятник Пушкину в Одессе, необходимо решение ЮНЕСКО

Для того, чтобы демонтировать памятник Александру Пушкину на Думской площади в Одессе, горсовет должен получить ответ от ЮНЕСКО, ведь монумент находится в охранной зоне.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил председатель Департамента культуры и евроинтеграции Одесского горсовета Иван Липтуга.

Чиновник объяснил, что монумент находится в охранной зоне ЮНЕСКО, то есть любое действие в этой зоне должно согласовываться с организацией.

«Закон о деколонизации (Закон Украины «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии», – ред.) имеет ряд исключений, в частности, зоны объектов всемирного культурного наследия являются исключениями. То есть вся наша зона 618 га подпадает под это. На любое действие там, от изменения планировки квартала до простой замены труб, нужен ответ ЮНЕСКО», — сказал Липтуга.

Сейчас, говорит чиновник, горсовет обратился с письмами в Минкульт, МИД и коммуницировал с ЮНЕСКО по поводу того, что делать дальше с памятниками в охранной зоне.

«Но ЮНЕСКО здесь тоже очень осторожная и забюрократизированная организация, поэтому от них ответа мы не получим. Это очень длинная процедура. Мы пишем в Минкульт, они пишут в исполнительную компанию ЮНЕСКО в МИД, МИД отправляет это в Париж, и такой же цепочкой ответ возвращается к нам»,- сказал Иван Липтуга.

Одесса News информировала, что председатель Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что Кабинет министров исключил из Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения монументы российским и советским деятелям, в частности, установленных в Одессе памятникам Пушкину на Приморском бульваре и Воронцову на Соборной площади. Это означает, что памятник не находится под охраной ЮНЕСКО.

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