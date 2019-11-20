Институт национальной памяти открывает офис в Одессе

29 ноября в Одессе состоится презентация южного офиса Украинского института национальной памяти, который начинает свою работу в нашем городе.

Как сообщает ТАЙМЕР, в своей деятельности южный офис института обещает, «говорить вслух правду о нашей истории, освещать факты геноцида, напоминать о том, что история не прощает не выученных уроков».

Отмечается, что государственный бюджет Украины на 2020 год предусматривает выделение Институту 130 миллионов гривен, что на 25 миллионов больше, чем выделяли на него при Порошенко в 2019 году. За счёт этих средств институт открывает региональные филиалы не только в Одессе, но и в Харькове, Днепре, Виннице и Львове.

«Южный офис Института национальной памяти возглавит одесский «евромайдановец» Сергей Гуцалюк. Его соратники активно поздравляют в социальных сетях Гуцалюка с назначением», — говорится в сообщении.

Гуцалюк известен одесситам как давний соратник экс-мэра Одессы Эдуарда Гурвица. Он входит в состав Ассоциации казацких обществ «Сич», которая через суд пыталась добиться сноса памятника Екатерине II в Одессе и является основателем движения «Одессе — 600», добивающегося переноса даты основания нашего города.

Таким образом, Гуцалюк действительно отлично подходит для решения поставленной Институтом национальной памяти задачи по «деколонизации» Одессы, в рамках которой с улиц города предполагается убрать все упоминания о российском периоде в его истории, констатирует издание.

Прежний руководитель института Владимир Вятрович (уволен с должности решением Кабмина, но вернулся в учреждение в качестве научного консультанта) заявлял, что в ближайшем будущем именно юг Украины, и прежде всего Одесса и Николаев, должны подвергнуться «деколонизации», которая позволит «очистить Украину от имперского наследия». В рамках деколонизации запланирован снос памятников, переименование как отдельных улиц, так и целых населённых пунктов, напоминающих об эпохе, когда эти территории входили в состав Российской империи.

Фото: Facebook