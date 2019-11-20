В Одессе жители Молдаванки украсили свой двор рисунками героев «Ликвидации»

На воротах двора на ул.Колонтаевской, 21 в Одессе появились изображения героев снятого в городе телесериала «Ликвидация».

Об этом сообщило издание Odessa Online со ссылкой на художника Алексея Чернопятова, который и является автором большой уличной картины.

«Жители двора захотели привлечь внимание к нему и попросили нарисовать кадр из сериала, который снимался здесь. Конечным результатом они остались довольны», — признаётся мастер.

Он добавил, что нарисовал героев «Ликвидации» Давида Гоцмана и Фиму акриловыми красками, а фон сделал краской из баллончика. В конце вся работа была покрыта лаком. При этом жильцам дома на Колонтаевской не понравилась обычная пряжка на ремне Гоцмана и они попросили оформить её в морском стиле. Кроме того, одесситам захотелось, чтобы сигарета главного героя сериала была зажжена, а ещё они планируют разместить над воротами надпись «Ликвидация».

«Рисовать было несложно — управился за неделю, — рассказал Алексей. — Я скомпоновал рисунок так, чтобы любой мог сфотографироваться между этими двумя героями».

По свидетельству жильцов дома, «соседи были не очень довольны происходящим. Чужие люди во дворе — ну, вы понимаете, — поясняет Роман. — Но бороться с этим стало просто нереально, и мы решили собирать добровольные взносы с туристов, а на вырученные деньги благоустраивать свой двор — вот сделали люки, обновили уличное освещение, оборудовали фотозону со скамейкой, где любой желающий может сфотографироваться на память».

Кстати. 14-серийный сериал «Ликвидация» вышел на экраны в 2007 году и сразу стал популярным. В 2014 году сериал попал в список запрещённых для трансляции на украинском телевидении из-за участия в нём актёра Михаила Пореченкова, поддержавшего боевиков Донбасса.

Фото: Odessa Online, Думская