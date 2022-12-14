Зеленский ликвидировал суд, прослывший резонансными решениями

Президент Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации Окружного административного суда Киева.

Такие данные опубликованы на сайте Верховной Рады.

В карточке соответствующего законопроекта отмечается, что 13 декабря документ «возвращён с подписью от Президента».

13 декабря Верховная Рада приняла закон о ликвидации Окружного административного суда города Киева и создании Киевского городского окружного административного суда.

Президент Владимир Зеленский 13 апреля 2021 года внёс в Верховную Раду как безотлагательный проект закона №5369 «О ликвидации Окружного административного суда Киева и образовании Киевского городского окружного административного суда».

ОАСК известен своими резонансными решениями, среди которых — отмена нового украинского правописания, отмена решения Киевсовета о переименовании Московского проспекта на проспект Бандеры, признание незаконной национализацию «Приватбанка», приостановка процесса переименования УПЦ Московского патриархата, восстановление Романа Насирова на должности председателя Государственной фискальной службы и другие.

В ликвидированном суде сочли, что принятый Верховной Радой закон о ликвидации суда и образовании Киевского городского окружного админсуда не соответствует положениям Конституции Украины, процессуального законодательства и требованиям военного времени.

Как говорится в сообщении на сайте суда, «Верховная Рада Украины приняла законопроект 5369 о ликвидации Окружного административного суда Киева и образовании Киевского городского окружного административного суда. Такое решение не соответствует положениям Конституции Украины, положениям процессуального законодательства и требованиям военного времени. Отдельно можна было бы говорить о самой процедуре его согласования и принятия, однако сейчас важно отметить другое”, — говорится в сообщении.

В частности, в суде отмечают, что «наибольший вред от такого решения ощутят украинцы, которые, фактически, будут лишены доступа к правосудию в то время, когда вся страна уже борется с внешним врагом — Российской Федерацией».

“Предусмотрено, что десятки тысяч дел, которые находятся на сегодняшний день в производстве ОАСК, будут переданы сначала в Киевский окружной административный суд, а затем в Киевский городской окружной административный суд. И каждый раз рассмотрение дел будет начинаться сначала”, — отмечают в суде.

«Процент удовлетворённых исков, рассмотренных судьями Окружного административного суда Киева, всегда был высоким и свидетельствовал лишь об одном – доверии граждан к суду. С начала года процент обеспечения был на уровне 78–82%, а это значит, что каждые 8 из 10 исков суд рассмотрел в пользу истцов. И это главный показатель нашей ежедневной работы, которую пытаются остановить политически мотивированным решением», – заявили в суде.

Также отмечается, что «судьи и работники аппарата суда будут действовать в соответствии с предписаниями Конституции Украины и профильного законодательства, неукоснительно выполнять возложенные на них обязанности, как это происходило с первого дня работы суда в 2004 году».

Ситуацию с ликвидированным судом прокомментировала в Fаcebook аналитико-адвокационная фундация Dejure.

«Что будет с Вовком (Павел Вовк — председатель ОАСК, — ред.) и другими судьями ОАСК? К сожалению, они до сих пор имеют статус судьи. Уволить их может только Высший совет правосудия, а он пока неполномочный. В середине января ожидается съезд судей, который сможет подобрать достаточное количество членов ВСП, чтобы сделать орган полномочным», – говорится в посте.

Павел Вовк

Правоведы отмечают, что «пока судьи продолжают получать судейское вознаграждение, хотя и не будут осуществлять правосудие».

Кстати. 26 июля 2019 года были обнародованы аудиозаписи, сделанные в кабинете главы ОАСК Вовка. Тогда в прокуратуре заявили, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. В ОАСК заявляли о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Вовк сказал, что обыски в помещении суда – это «цирк», а записи разговоров судей, обнародованные правоохранителями, сфальсифицированы.

Дело о злоупотреблениях в ОАСК расследовало Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), 17 марта 2021 года Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о завершении досудебного следствия. В то же время Вовк отказывался приходить как на допросы в НАБУ, так и на заседания Высшего антикоррупционного суда.

30 июля 2020 года на сайте президента появилась петиция с призывом ликвидировать ОАСК «в связи с полной потерей авторитета», в октябре она набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов. Зеленский заявил, что поддерживает перезагрузку ОАСК.

В декабре 2022 года Госдеп США объявил о введении персональных санкций против судьи Павла Вовка из-за коррупции и препятствования правосудию, а также против членов его семьи. Как сказано в заявлении внешнеполитического ведомства США, «согласно разделу 7031(c), Государственный департамент ввёл санкции против Павла Вовка за вымогательство взяток в обмен на вмешательство в судебные и другие публичные процессы».

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