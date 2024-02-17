В Мюнхене началась конференция по безопасности, выступил Зеленский

Главная цель Украины – стать членом НАТО, и наше государство будет делать всё, чтобы приближаться к членству в Альянсе и укреплять отношения с союзниками, особенно в вопросах безопасности и вооружения.

Об этом Президент Владимир Зеленский сказал 17 февраля во время участия в панели-общении Ukraine in the World Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает официальный сайт Офиса Президента Украины.

«Чего мы ожидаем от Североатлантического союза? Важен был Вильнюсский саммит. Мы начали работать. У нас появился Совет – это реальная практическая площадка обсуждения и помощи», – сказал Глава государства, отвечая на вопросы участников панели-общения.

Также, по словам Владимира Зеленского, на полях Вильнюсского саммита НАТО состоялось обсуждение и принятие Совместной декларации по поддержке Украины «Группой семи», к которой присоединилось около 30 стран. И с тремя государствами уже подписаны двусторонние соглашения по гарантиям безопасности для Украины.

Как отметил Президент, «саммит НАТО в Вильнюсе дал положительный результат для нашего государства. Конкретное оружие, конкретные деньги, конкретные сроки. Я считаю, это важно», – добавил он.

Что касается приглашения в членство в Альянсе, то, как подчеркнул Глава государства, это основная цель Украины.

«Наша цель – быть членами НАТО. Я считаю, что мы этого заслуживаем. Мы будем делать всё, чтобы приближать Украину к Альянсу», – сказал Владимир Зеленский, отметив, что приглашение Украины в членство в НАТО – это союзническое решение и пока не все лидеры его поддерживают. Так что в этом направлении ещё будет вестись работа.

«В любом случае ожидаем укрепление наших отношений, укрепление по отношению к вооружению. Наверное, для нас сегодня пакеты вооружения, пакеты ПВО, я скажу честно, самое важное. Особенно от тех колеблющихся государств, приглашать ли нас в НАТО», – заявил Президент Украины.

На Мюнхенской конференции по безопасности Владимир Зеленский провёл встречу с главным исполнительным директором (CEO) Alphabet Inc. и Google Сундарем Пичаи. Глава государства поблагодарил его и всю команду Google за помощь нашей стране с первых дней полномасштабной российской агрессии. В частности, он отметил решение о выделении дополнительных 10 млн. дол. для поддержки украинских стартапов.

Владимир Зеленский также отметил важность сотрудничества Google с Министерством цифровой трансформации Украины над приложением «Дія» и образовательным цифровым проектом «Мрія». Отдельное внимание было уделено сотрудничеству Украины с компанией Google в сфере кибербезопасности. Президент отметил важную роль компании Google и видеохостинга YouTube в борьбе с российской пропагандой и дезинформацией.

Владимир Зеленский пригласил Google открыть офис в Украине. «Это станет мощным сигналом для мирового бизнеса по развитию сотрудничества с нашей страной», — сказал он.

Одесса News информировала, что двусторонние соглашения о безопасности уже подписаны с Великобританией, Германией и Францией.

Фото и видео: ОПУ

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