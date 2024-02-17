Одесская филармония приглашает послушать музыку маэстро Леонарда Бернстайна

25 февраля в Одесской областной филармонии состоится концерт «Леонард Бернстайн. Маэстро с украинскими корнями».

Красивый концерт классической музыки. Роскошный состав исполнителей. Великолепная идея для приятного воскресного отдыха.

Приходите послушать музыку, созданную известным во всём мире композитором, пианистом, педагогом и дирижёром Леонардом Бернстайном, к 13 часам.

Стоимость билетов от 100 гривен. Их можно приобрести здесь.

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