Одесская филармония приглашает послушать музыку маэстро Леонарда Бернстайна

25 февраля в Одесской областной филармонии состоится концерт «Леонард Бернстайн. Маэстро с украинскими корнями».
Красивый концерт классической музыки. Роскошный состав исполнителей. Великолепная идея для приятного воскресного отдыха.
Приходите послушать музыку, созданную известным во всём мире композитором, пианистом, педагогом и дирижёром Леонардом Бернстайном, к 13 часам.
Стоимость билетов от 100 гривен. Их можно приобрести здесь.
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