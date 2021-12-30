Одесский Театр на Чайной приглашает на «Сказку-раскраску»

Этот спектакль гарантированно зарядит вас праздничным настроением, подарит позитивные эмоции и погрузит в волшебный мир детства. А что ещё нужно в новогодние праздники?

Жанр-сказка для просмотра всей семьей (8+).

Впервые на сцене Театра на Чайной новогодний спектакль для самых маленьких зрителей и их родителей.

Вам расскажут историю о мастерах шалостей, которые должны будут спасти принцессу, победить чудовище и вернуть радость и праздник в серое-серое королевство. Удастся ли это героям и какая будет награда за совершённые подвиги, узнаете, посетив спектакль.

Специально в честь праздников театр приготовил ещё один сюрприз: фотозону, где вы сможете сфотографироваться с героями сказки.

Цена билетов от 100 до 150 грн. Их можно купить здесь.

Приходите 31 декабря в 12:00 и 2 января в 12:00.

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