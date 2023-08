Куда пойти в Одессе на первых августовских выходных

Однозначно — не на пляж. Это крайне опасно.

5 и 6 августа одесские учреждения культуры и искусства, имеющие укрытия или находящиеся рядом с ними, а также обладающие системами энергоснабжения, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

5 августа со сцены Одесского национального академического театра оперы и балета прозвучат величественная органная музыка и совершенный вокал. Исполнители – австрийский органист Йоханнес Эбенбауэр, солистка Сюзанна Курц. Прозвучат произведения выдающихся композиторов. Приходите к 16 часам. Стоимость билетов от 320 гривен.

5 августа YAKTAK – популярный украинский певец, покоряющий слушателей безграничной харизмой и проникновенным тембром, выступит в Одесской областной филармонии. Его голос влюбляет с первых нот. Яркое творчество, не ограниченное стилевыми рамками. Понятны и близки каждому темы песен. В творчестве артиста сочетаются такие направления, как поп, рэп и рок. Стоимость билета от 350 гривен. Приходите к 19.00. Адрес: ул. Бунина, 15.

5 августа в Одесской реформатской церкви состоится концерт «Орган и голос». Казалось бы, что нового в сочетании органа и голоса? Но если звучит лучший симфонический орган Одессы под умелыми руками (и ногами) заслуженного деятеля эстрадного искусства Украины Елены Удрас, в созвучии с глубоким бархатным голосом заслуженной артистки Украины Ирины Криворученко из Ровно, рождается новое чудо творчества. Адрес: ул.Пастера, 62. Приходите к 16:00. Справки: (048) 789-10-86, (094) 945-70-86. Вход 150 грн., для пенсионеров и внутренне перемещённых лиц 100 грн.

5-6 августа художник из Харькова Игорь Чеботов покажет яркую серию пейзажей в графической технике, которую он создал во время пребывания в Одессе. Свежий взгляд на привычные виды, а также другая художественная школа делают проект привлекательным для зрителей, а город определяют как «место силы». Выставку можно посмотреть в галерее Artodessa в Летнем театре Горсада.

5-6 августа во Всеукраинском центре болгарской культуры проходит первая выставка картин художника Бориса Зарицкого, которому исполнилось 87 лет. 44 года своей жизни он отдал Черноморскому флоту, дослужившись до старшего механика на сухогрузах. Попутно в рейсах моряк рисовал свои первые картины морских пейзажей. С уходом на пенсию Борис Зарицкий посвятил большую часть времени именно художественному творчеству. Адрес: пер. вице адмирала Жукова, 7.

5-6 августа в Одесском муниципальном музее личных коллекций им А.В. Блещунова продолжает работу выставка живописи “Природы краски языков души утешение” Булановой Виктории и Якименко Татьяны. Представлено более 20 произведений жанров: ботаническая иллюстрация, анималистика, пейзаж. Произведения выполнены в техниках акварельной иллюстрации, живописи пастелью и гуашью.Также творческих одесситов приглашают на художественные мастер-классы: 5 августа, 12:00-14:00 – рисунок и лепка для детей с Наталией Андрущенко. Рекомендуемые материалы: бумага, карандаши, краски, кисти, пластилин. 6 августа, 12:00-14:00 – Акварельная ботаническая иллюстрация. Для взрослых. Демонстрационный мастер-класс Надежды Владовой. Рисуем овощи. 6 августа,17:00-19:00 – Drink and Draw Odesa. Важно: Позирует девушка Ева. Мастер-класс для начинающих и профессиональных художников. Есть кофе/чай. Рекомендуемые графические материалы: карандаши, лайнеры, маркеры, пастель, акварель, скетчбук. Музей работает для посетителей с четверга по воскресенье с 11:00 до 17:00. Адрес: ул. Польская, 19 (сквозь ворота). Выставка — free donation. Drink and Draw Odesa – 100 грн. Регистрация на Drink and Draw – (050) 390 52 32 Мария.

До 7 августа в Одесском литературном музее фотовыставка “Selected works” известного одесского фотографа, члена Национального союза фотохудожников Украины Юрия Бойко. Адрес: ул. Ланжероновская, 2.

До 1 сентября в Еврейском музее Одессы проходит выставка “Лопни, или держи фасон!”, посвящённая истории одесской моды. На выставке, построенной в хронологическом порядке, представлены экспонаты, рассказывающие, как одевались одесситы, начиная с конца XIX века и до настоящего времени. Телефон для справок – 048 770 1865. Адрес музея: ул. Нежинской, 66.

Уютных, мирных выходных!

Больше анонсов на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy