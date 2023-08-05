F-16 в Украине пока нет, но почтовая марка с его изображением уже стартовала

В канун Дня Воздушных Сил ВСУ АО «Укрпочта» выпустила почтовую марку с изображением самолётов F-16.

Как сообщает Telegram-канал председателя Одесской облгосадминистрации Олега Кипера, 4 августа в Одессе прошло спецгашение этой филателистической новинки.

Отмечает Олег Кипер, что выпуск посвящён героям, закрывающим над нами небо. На марке изображены руки украинского военного, натирающие Кремль на тёрке с отверстиями в форме истребителей.

«Надеюсь, что изображение пророческое и уже совсем скоро наши защитники получат современные боевые самолёты, чтобы эффективно уничтожать врага. Пусть этим большим событиям предшествует маленькая почтовая марка», — написал глава ООГА.

Как сообщала Одесса News, 30 июня 2023 года, в годовщину освобождения от российских оккупантов острова Змеиный, в Одессе прошло специальное погашение благотворительной почтовой марки «Слава Силам обороны и безопасности Украины! Главное управление разведки Министерства обороны Украины».

Фото: Олег Кипер, ООГА/Telegram

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