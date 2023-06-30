В I-ю годовщину освобождения острова Змеиный выпущена почтовая марка

Сегодня, 30 июня, в годовщину освобождения от российских оккупантов острова Змеиный в Одессе прошло специальное погашение благотворительной почтовой марки «Слава Силам обороны и безопасности Украины! Главное управление разведки Министерства обороны Украины».

Об этом на Telegram-канале сообщил председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, принявший участие в спецгашении марки.

«Новые марки посвящены украинским разведчикам, которые мало говорят о своей работе, однако реализуют масштабные спецоперации и задачи, обеспечивая безопасность, национальные интересы и территориальную целостность нашего государства», — отметил Кипер.

Сообщается, что средства от продажи марок пойдут на приобретение морского дрона, который оградит украинцев от российских ракет, запущенных с вражеских кораблей.

По информации в Facebook АО «Укрпочта» спецгашение марки произошло также в Киеве при участии начальника ГУР Кирилла Буданова.

Как сообщала Одесса News, в мае 2023 года на Одесском Главпочтамте состоялось специальное погашение почтовой марки «Мир. Победа. Украина».

Фото: ООГА, Укрпочта

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