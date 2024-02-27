734 дня войны: Сырский готовит два плана действий для Украины

Начались 734-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины.

За прошедшие сутки на фронте произошло 96 боевых столкновений. Враг хочет получить полный контроль над Донбассом. После захвата Авдеевки и Ласточкиного рвётся к Орловке. «Оккупанты пытаются с трёх сторон штурмовать Орловку после ухода ВСУ из Ласточкиного», — заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Таврия» Дмитрий Лиховий.

В этой сложной военной ситуации ситуации Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский сейчас разрабатывает два варианта плана дальнейших действий для сил обороны на фронте, — заявил президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля в интервью CNN, пишет издание ГОРДОН.

По словам президента, если Киев получит помощь США, он сможет начать сопротивление России. Если же этого не произойдёт, Украине придётся сосредоточиться только на обороне. Зеленский заявил, что без помощи США Украине будет трудно даже продолжать защищаться в этом году. По его словам, люди будут готовы, но не будут подготовлены боеприпасы и бригады.

Зеленский надеется на американский пакет помощи, однако, если соглашение о его выделении не будет достигнуто, то у Украины будут «большие проблемы».

Между тем, Генштаб ВСУ опубликовал свежую сводку оперативных данных о ситуации в зонах ответственности ОСГВ состоянием на 6 утра 27 февраля.

ОСГВ «Север» : на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность;

: на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность; ОСГВ «Хортица»: на Купянском направлении враг предпринял 22 попытки наступления в районах Синьковки, Ивановки и Табаевки Харьковской области, на Лиманском направлении — отбиты 6 атак, на Бахмутском — 9;

ОСГВ «Таврия»: на Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 19 атак врага в районах населенных пунктов Орловка, Северное, Невельское, Первомайское, Бердичи. На Марьинском направлении силы обороны продолжают удерживать врага в районах Георгиевки, Победы, Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области, где враг 25 раз пытался прорвать оборону наших войск. На Запорожском направлении украинские воины отразили 6 атак противника в районе Работиного;

ОСГВ «Одесса»: на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать позиции и отражать штурмы российских оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки, противник предпринял 2 попытки штурма на левобережье Днепра.

По заявлению Генштаба ВСУ, «наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по 9 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления, 1 наземной станции управления БпЛА противника».

Одесса News информировала, что по оценке Президента Украины Владимира Зеленского, Украину ожидают сложные месяцы в марте – апреле, Россия будет готовить контрнаступательные действия в начале лета или в конце мая.

На главном фото Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook, Ударная группа «Чёрный лебедь»/Telegram

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