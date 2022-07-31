Военная ситуация на юге страны за прошедшие сутки оставалась напряжённой

За прошедшие сутки военная ситуация в зоне Оперативного командования «Юг» ВСУ оставалась напряжённой, но контролируемой силами обороны.

Об этом сообщил представитель Оперативного командования «Юг» ВСУ полковник Владислав Назаров в рапорте по итогам военной ситуации на юге Украины за прошедшие сутки.

«Враг продолжает ведение боевых действий по занятому рубежу обороны, сосредоточенный на тактике контрбатарейной борьбы и авиационных ударах», — говорится в сообщении.

В течение суток враг двумя десятками залпов обстрелял тяжёлой стволовой артиллерией Большую Костромку — разрушен и сгорел частный дом, человеческих жертв нет. Обстрелян Николаев — реактивными системами залпового огня поражены открытые поверхности окрестности города и береговая линия реки в одном из микрорайонов областного центра, без потерь. 9 раз вражеская авиация атаковала наши позиции вертолётами в Бериславском и Баштанском районах, на стыках областей, потери не допущены.

«Наша авиация нанесла шесть результативных ударов по врагу. Трижды атаковали парами штурмовиков опорные пункты и скопления вражеской силы и техники в Бериславском районе, трижды вертолётными парами – по опорным пунктам в Херсонском и Николаевском районах», — сообщает полковник Назаров.

За сутки потери противники составили: 33 военных, 2 гаубицы «Мста-Б», реактивная система залпового огня «Град», противотанковый ракетный комплекс, 3 единицы бронированной и автомобильной техники, 2 склада боеприпасов в Бериславском районе Херсонской области.

Представитель ОК «Юг» доложил также о ситуации в Чёрном море: «Корабельную группировку враг резко увеличил… 14 боевых кораблей маневрируют в ракето-безопасных районах вдоль побережья Крыма в сторону Анапы. На дежурстве и готовности четыре ракетных и четыре десантных корабля. 32 ракеты «Калибр» занаряжены в качестве ракетной угрозы с моря».

На главном фото боец Отдельной мотопехотной Мариупольской бригады.

Фото: Генштаб ВСУ, ОК «Юг», ВМС, ДШВ ВСУ/Facebook

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