ВСУ и СБУ успешно поразили базу хранения дронов Shahed в Краснодарском крае РФ

Силы обороны Украины поразили склад с дронами-камикадзе в Краснодарском крае страны-агрессора России. Об этом 9 октября сообщил в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

«Сегодня ударная группа группировки сил и средств Военно-морских сил Вооружённых сил Украины во взаимодействии с подразделениями Службы безопасности Украины атаковала базу хранения БпЛА типа Shahed, что вблизи населённого пункта Октябрьский в Краснодарском крае РФ. По результатам объективного контроля зафиксировано точное попадание в цель. На территории объекта наблюдалась вторичная детонация», – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что на базе, которую атаковали ВСУ, хранили, по имеющейся информации, около 400 ударных дронов.

«Уничтожение базы хранения БПЛА Shahed существенно снизит возможность российских оккупантов терроризировать мирных жителей украинских городов и сёл. Боевая работа по военным целям захватчиков продолжается», – заявили украинские военные.

Одесса News информировала, что ночью 9 октября подразделения Сил беспилотных систем Вооружённых Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли огневое поражение по 67-му арсеналу главного ракетно-артиллерийского управления министерства обороны Российской Федерации в Брянской области, на территории которого хранились боеприпасы к ракетно-артиллерийскому вооружению, в том числе поступившие из КНДР, а также управляемые авиационные бомбы.

За время со дня вторжения российских оккупантов в Украину ВСУ уничтожила около 17 тысяч беспилотных летающих аппаратов врага.

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