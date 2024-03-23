Стрельба в подмосковном Crocus City Hall: что это было

22 марта в концертном зале Crocus City Hall в Красногорске Московской области страны-агрессора РФ на концерте группы «Пикник» произошла стрельба, жертвами которой стали, по сообщениям росСМИ, как минимум 83 человека, в том числе 3 детей, ещё более 100 ранены.

По информации пропагандистских СМИ, в партер концертного зала «ворвались люди в камуфляже, по меньшей мере трое, открыли стрельбу из автоматического оружия», после чего «кинули гранату или зажигательную шашку, в результате начался пожар».

Заместитель председателя Совета безопасности страны-агрессора России Дмитрий Медведев, не дожидаясь официального комментария российских силовиков по поводу массового убийства 22 марта в подмосковном концертном зале Crocus City Hall, вспомнил в Telegram Украину.

«Если будет установлено, что это террористы киевского режима, поступать с ними и их идейными вдохновителями иначе невозможно – всех их должны найти и безжалостно уничтожить как террористов. Включая официальных лиц государства, совершившего такое злодеяние», – написал Медведев.

Заявление Медведева прокомментировал официальный представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов.

«Комментировать Диму Медведева давно нет никакого смысла, объективно. Это даже не Песков, говорящий рот Путина. Это не имеет никакого смысла. Это даже не смешно. Такой один из злобных блогеров. Гораздо больший авторитет имеют даже «военкоры» – кремлёвские, но «военкоры», которые анализируют ситуацию на фронте», – сказал он.

Представитель ГУР пояснил, что «главный посыл» заявления Медведева сводится к тому, чтобы «пробовать винить в этом Украину».

«Информация очень чёткая и понятная. Всё это прочитано, установлено и информация об этом есть. Ничего нового в действиях Кремля нет. Он повторяется от момента прихода к власти до сегодняшнего террора против уже собственных граждан. Недовольство так называемой СВО и войной против Украины на территории РФ растёт. Количество семей, пострадавших в результате потери своих родных, растёт. Экономические санкции продолжают оказывать влияние. И в этих условиях кремлёвский режим идёт на такое экстремальное обострение, совершая преступления против собственных граждан», – заявил Юсов.

О том, что в ближайшие два дня в столице страны-агрессора могут произойти события экстремистского характера, более двух недель назад предупреждало посольство США в России. Британский МИД рекомендовал соотечественникам воздержаться от поездок в Россию.

В Белом доме 22 марта заявили, что не видят никаких признаков причастности Украины к стрельбе в концертном зале Crocus City Hall.

Автомобиль с предполагаемыми преступниками, по данным росСМИ, был остановлен недалеко от посёлка Теплый в нескольких километрах от границы с Белоруссией и Украиной. В машине, по предварительным данным, находилось шесть человек: двое были задержаны, ещё четверым удалось сбежать. Задержанными оказались граждане Таджикистана. Сейчас с ними работают сотрудники спецслужб — их проверяют на причастность к теракту. Четверых других на данный момент разыскивают.

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